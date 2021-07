Il meraviglioso gesto di Gosens per le vittime dell’alluvione in Germania

Gosens ha deciso di mettere all’asta 4 maglie e scarpini da gioco. Il ricavato andrà alle famiglie tedesche colpite dalla recente alluvione.

Bel gesto di Robin Gosens. L’esterno dell’Atalanta ha infatti deciso di avviare un’asta benefica mettendo in palio 4 sue maglie e varie paia di scarpe da calcio. L’intero ricavato verrà devoluto alle famiglie colpite dell’alluvione che ha sconvolto le regioni situate nel nord della Germania. L’iniziativa è stata annunciata dal giocatore, reduce da un buon Europeo, mediante un post su Instagram.

L’asta di Gosens per aiutare le famiglie colpite dall’alluvione in Germania

Gli utenti, in particolare, collegandosi al portale unitedcharity.de avranno l’occasione di portarsi a casa la divisa numero 20 utilizzata nel torneo contro la Francia nel girone e quella nera da trasferta di Inghilterra-Germania. Disponibili anche le maglie dell’Atalanta della finale di Coppa Italia con la Juventus e quella degli ottavi di Champions League contro il Real Madrid. “Già tre anni – ha scritto Gosens – fa avevo iniziato un’asta benefica di scarpe nella mia città natale, nella quale ho raccolto scarpe nuove e indossate da me e dai miei compagni alla fine della stagione per poi metterle all’asta per una buona causa”.

Il responso degli utenti, all’epoca, fu sopra le aspettative. Da qui l’idea, attraverso la Fondazione ‘Traumen lonht sich’ (‘Vale la pena sognare’), di proporre una nuova campagna. “Insieme a United Charity abbiamo preparato un’asta in cui tutti hanno l’opportunità di fare un’offerta per un paio di scarpe nuove o usate da me o dai miei colleghi”.