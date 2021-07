Juve, arriva la conferma: l’annuncio che cambia le strategie di mercato

La Juve cerca il colpo giusto per rinforzare la rosa di Max Allegri. Uno di questi si avvicina sensibilmente dopo un annuncio importante.

In casa Juventus ci si prepara ad una stagione dove bisognerà riscrivere quanto di male è andato durante l’ultima, quella che ha portato i bianconeri per un soffio in Champions League. Il ritorno di Massimiliano Allegri rappresenta un punto di (ri)partenza importante per il club, che ovviamente spera di poter tornare a lottare per il titolo. La sessione di calciomercato è cominciata, e cosi la Vecchia Signora di guarda intorno per puntare i giocatori giusti, in grado di rinforzare la rosa bianconera.

Certo, difficile aspettarsi investimenti importanti. La crisi economica dettata dalla Pandemia tiene sotto scacco anche il calcio, e i club dovranno anche badare ai conti per evitare di andare incontro a problematiche particolari sotto il punto di vista economico. I nomi, però, già si fanno e tra questi c’è uno che stuzzica la tifoseria bianconera.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juve, il Barcellona ha annunciato la cessione di Pjanic

Miralem Pjanic, di fatto, rientra tra i giocatori accostati alla Juventus. La sua esperienza in quel di Barcellona non è stata particolarmente esaltante, e cosi da settimane si vocifera dell’addio del centrocampista bosniaco. La Juventus, in questo senso, è rimasta sempre alla finestra per capire l’evolversi della situazione.

E cosi è arrivata una conferma, importante, che di fatto potrebbe avvicinare sensibilmente Pjanic alla Juventus. L’annuncio arriva direttamente da Barcellona, per bocca del suo direttore sportivo Mateu Alemany.

LEGGI ANCHE >>> Juve, messaggi subliminali che incendiano i social: il duo ‘chiama’Allegri

“Tutti i giocatori della rosa conoscono la loro situazione. Umtiti e Pjanic sono giocatori prestigiosi, con carriere molto importanti. L’anno scorso hanno avuto pochi minuti e quindi conoscono la loro situazione. Con grande rispetto per loro, insieme ai loro agenti stiamo vedendo ciò che possiamo fare. Sono i primi che vogliono avere garanzie di continuità in una squadra”, le parole del dirigente blaugrana durante la presentazione di Depay.

Insomma, Pjanic (come Umtiti) sembra sia stato messo alla porta in maniera più o meno esplicita. Un segnale importante per la Juventus e per il giocatore stesso. Per la Vecchia Signora, dunque, un annuncio da Barcellona che potrebbe sensibilmente cambiare le strategie di mercato, vista l’ormai certa partenza di Pjanic.