Juve, messaggi subliminali che incendiano i social: il duo ‘chiama’ Allegri

Due messaggi molti particolari, pubblicati a poco tempo di distanza. Cosi i tifosi della Juventus sognano con i ‘messaggi subliminali’.

Un calciomercato che prosegue in sordina. Al momento pochi colpi degni di nota, soprattutto da parte delle big del nostro campionato che si guardano intorno senza, però, affondare ancora il colpo in maniera decisiva. Certo, l’addio di Donnarumma e l’arrivo di Maignan al Milan ha rappresentato un passaggio di testimone decisivo per il futuro del club rossonero. Ma al netto di questa operazione, non c’è stato ancora nulla di concretamente rilevante per le grandi del nostro campionato. E va detto, non è poi certo che i grandi colpi arrivino.

Colpa, ovviamente, della crisi economica derivante dalla Pandemia, e che ovviamente non consente alle squadre di fare investimenti importanti per rinforzare le rose. Qualcosa, ovviamente, si farà e cosi c’è grande attesa per scoprire i colpi di squadra come la Juventus. E se c’è chi dissemina indizi sui social, il tutto si fa ancora più intrigante.

Juve, due messaggi ‘subliminali’ diretti ad Allegri

Sono diversi i nomi accostati alla Vecchia Signora, due di questi fanno discutere ormai da diversi mesi. Da una parte Manuel Locatelli, protagonista con l’Italia vittoriosa agli Europei e giocatore che sarebbe molto gradito alla piazza bianconera. L’altro rappresenterebbe un grande ritorno: Miralem Pjanic non ha convinto in quel di Barcellona, e cosi l’addio sembra quasi inevitabile. Destinazione Torino? Vedremo.

Intanto i due giocatore hanno diffuso un paio di post che molti hanno già paragonato a dei veri e proprio ‘messaggi subliminali’. La parola ‘calma‘ la fa da padrona, la stessa che spesso viene detta da Max Allegri, neo allenatore della Juventus. A distanza di poche ore, sia Locatelli che Pjanic hanno pubblicato un post con la parola calma. Coincidenza? Per chi ci crede. Di sicuro, un susseguirsi di pubblicazioni che adesso fa sognare i tifosi della Juventus.