Pandev, la scelta definitiva: ha deciso cosa farà l’anno prossimo

Il futuro di Goran Pandev è stato deciso. Cosi il giocatore ha finalmente scelto la sua strada per la prossima stagione.

Goran Pandev è stato uno dei protagonisti dell’ultimo Europeo con la Macedonia, non solo per quello che è stato il suo apporto sul campo. L’ex attaccante di Napoli ed Inter, infatti, è stato protagonista di un commosso saluto per l’ultima partita con la maglia della sua nazionale. L’attaccante, insomma, non parteciperà più a partita dove difenderà i colori della sua patria.

Una scelta dettata anche dall’età, visto che Goran oggi ha 37 anni. C’era la concreta possibilità che Pandev lasciasse anche il calcio giocato, o che andasse a giocare in qualche campionato minore per avere meno pressioni sotto il punto di vista psicologico. Finalmente è arrivata la decisione del giocatore macedone.

Pandev resta al Genoa, arriva la decisione

Il futuro di Pandev sarà ancora legato all’Italia, ed in particolare alla Serie A. Il giocatore, infatti, anche il prossimo anno – come riportato da Sky Sport – proseguirà con il Genoa. Una scelta dettata, ovviamente, anche dal fatto di poter giocare un altro anno ai massimi livelli, in un campionato competitivo, per poi appendere gli scarpini al chiodo probabilmente alla fine della prossima stagione.

Scelta coraggiosa, che dimostra anche il grande attaccamento di Pandev al Grifone. Cosa manca adesso. I dettagli, ovvero le firme sul contratto che legherà Goran per un’altra stagione al Genoa. Magari anche con un addio pronto per il macedone, che verrà di sicuro osannato da tutto il popolo italiano dopo il grande contributo dato al nostro calcio.