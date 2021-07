Occasione in casa Psg: si scatena il duello di mercato in Serie A

Un duello di mercato è pronto ad esplodere in Serie A. Sul tavolo un campione di casa Paris Saint Germain, che potrebbe approdare (di nuovo) in Italia.

Il calciomercato è ufficialmente partito da qualche settimana, ma non sono cosi tanti i colpi annunciati fino a questo momento. Colpa, ovviamente, della crisi economica che ha colpito anche il calcio, e che costringerà i club a lavorare duramente per rinforzare le rose senza spendere troppi soldi. L’obiettivo, ovviamente, è proprio quello di tenere a galla i bilanci, restando comunque attenti a rinforzare le rose in vista di quella che sarà una stagione molto intensa e complicata, soprattutto per le big. Il livello della Serie A si è notevolmente alzato, e proprio per questo i primi quattro posti per la Champions saranno oggetto di gran contendere il prossimo anno.

Qualcosa, va detto, si è mosso. La cessione di Achraf Hakimi al Paris Saint Germain, per esempio, è stata una delle operazioni più importanti fino a questo momento. Certo, in uscita, con il campionato italiano che ha perso un giocatore di gran spessore e che ha contribuito alla vittoria dello Scudetto per l’Inter. Ma proprio da Parigi potrebbe arrivare un colpo in entrata per la Serie A.

Psg, occasione e duello per due big italiane

Ecco, Parigi ti toglie e Parigi ti dà. Il campionato italiano ha salutato Hakimi, ma potrebbe accogliere un altro campione direttamente dalla Francia. Parliamo di Rafinha, che nella capitale francese non è riuscito ad imporsi come sperava.

Sul 28enne brasiliano, come riportato da ‘fichajes.net’, ci sarebbero due club italiani pronti a fiondarsi in maniera concreta. Da una parte la Lazio di Sarri, e dell’altra il Milan di Pioli. In particolare i rossoneri avrebbero individuato proprio Rafinha come possibile erede di Calhanoglu. Il giocatore è valutato all’incirca 15 milioni, il suo contratto è in scadenza nel 2023 e su di lui c’è anche l’Aston Villa.