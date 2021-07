Roma, Mourinho ha già vinto il suo primo ‘trofeo’ in giallorosso

José Mourinho ha già avuto il primo riconoscimento in quel di Roma. Il tutto arriva dalle parole del suo portiere, Rui Patricio.

I tifosi della Roma già sono innamorati di José Mourinho. E come potrebbe essere diversamente, considerando anche quello che è il palmares dell’allenatore portoghese, che ha vinto tanto in carriera ma che ha soprattutto fatto parlare di sé in lungo ed in largo. In Italia, poi, il suo ritorno desta grande clamore, anche per quello che è il ricordo lasciato in terra nostrana.

La vittoria del triplete sulla panchina dell’Inter ha reso Mourinho un vero e proprio santone per i tifosi dell’Inter, e la speranza in quel di Roma è che il tecnico portoghese possa replicare (seppur non completamente) quanto fatto vedere al tempo sulla panchina nerazzurra. Ed intanto è arrivata anche una prima grande soddisfazione per l’allenatore.

Roma, Rui Patricio ed il ‘sì’ grazie a Mourinho

E cosi in queste ore è stato anche ufficializzato l’arrivo di Rui Patricio, che di fatto è il nuovo portiere della squadra giallorossa. Un profilo importante, che ovviamente regala alla piazza capitolina un estremo difensore di assoluto spessore. Un punto debole, sopratutto negli ultimi anni, quello tra i pali sul quale adesso sembra sia stato posto rimedio in maniera concreta.

Rui Patricio è un portiere di esperienza e di assoluto affidamento. In conferenza stampa ha spiegato anche i motivi che l’hanno spinto ad accettare l’esperienza in maglia giallorossa: “Quando ho accettato di venire alla Roma sapevo che c’era Mourinho, l’allenatore che volevo e con cui volevo lavorare. Sarà un onore difendere questo club”.

Insomma, Mourinho ha già vinto il suo primo trofeo, quello del rispetto che gli viene riconosciuto a livello internazionale e che ha convinto proprio Rui Patricio ad accettare Roma. Un ruolo da vero leader, quello dell’allenatore giallorosso, che è stato confermato anche dalle parole del suo nuovo portiere.