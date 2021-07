In Francia i tifosi del Psg hanno pubblicato uno striscione contro Paul Pogba, centrocampista inseguito anche dalla Juventus

Il centrocampista francese Paul Pogba è in scadenza di contratto con il Manchester United e non ha alcuna intenzione di rinnovare. Juve e Real Madrid sono da tempo sulle sue tracce ma nelle ultime settimane è il club francese dello scatenato presidente Al Khelaifi ad aver fatto i passi più importanti per acquistarlo.

Proprio quando il giocatore sembrava ormai un affare sfumato per il club bianconero, nelle ultime ore è arrivata un’importante notizia. I tifosi del club transalpino hanno pubblicato uno striscione tutt’altro che positivo nei confronti del giocatore ed un indiscutibile segnale che Paul non è molto gradito a Parigi.

Des banderoles contre Pogba ont fleuri au petit matin! https://t.co/39XDzNLBYs — RMC Sport (@RMCsport) July 24, 2021

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juventus, lo striscione dei tifosi del Psg aiuta i bianconeri

I tifosi del club parigino hanno pubblicato il seguente messaggio: “Pogba, dovresti ascoltare tua madre. Lei non ti vuole qui e nemmeno noi”. Un messaggio chiaro e che diventa musica per le orecchie del club bianconero, ancora in tempo per coronare il sogno di calciomercato.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, fumata bianca per il rinnovo: Allegri decisivo

La priorità al momento per il club bianconero è Locatelli, affare legato alla possibile cessione di Demiral all’Atalanta. Oltre questa duplice trattativa il club bianconero osserva con attenzione il futuro della stella transalpina.