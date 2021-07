Juve, il futuro di Chiellini in bilico: arriva l’annuncio ufficiale

Nedved, vicepresidente della Juve, su Chiellini: “Quando tornerà dalle vacanze ne parleremo con calma”

Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, ha parlato a ‘Sky Sport’ a margine del test vinto dai bianconeri sul Cesena per 3-1. Sul futuro di Giorgio Chiellini con la relativa questione-rinnovo non c’è fretta: “Ora è in vacanza, ci siamo sentiti. Gli diamo tempo di recuperare e ne parleremo con calma”. Nedved ha toccato anche l’argomento Ronaldo ed è stato categorico: “Torna lunedì 26 e rimarrà con noi”. Su Paulo Dybala ha, poi, aggiunto: “I rapporti non erano freddi, siamo nei tempi. Cherubini è in contatto con il suo procuratore che arriva nei prossimi giorni a Torino”.

Nedved: “Allegri ha fame, si vede che è rimasto fermo”

Sulla convivenza Dybala-Ronaldo, Nedved non ha dubbi: Per Allegri sarà un piacere farli giocare insieme, ha tantissima esperienza e lo farà vedere”.

Sempre sul tecnico livornese ha spiegato: “E’ molto carico, con tutto il suo staff, con grandissima voglia di fare bene e allenare. E’ stato fermo due anni e si vede, aveva fame. Spero che vinca titoli, come ha già fatto nei suoi primi 5 anni qui”.