Storico Insigne: l’ironico motivo che lo ha portato sull’enciplopedia

Dopo la vittoria dell’Europeo, arriva un altro bel riconoscimento per Lorenzo Insigne e il suo “tiraggiro”.

Sono trascorse due settimane dal trionfo di Wembley dell’Italia di Mancini, ma nel nostro paese si continuerà a festeggiare per tutta l’estate. Gli azzurri hanno fatto una stupenda cavalcata, riuscendo a battere squadre più attrezzate sulla carta con la forza del gruppo.

Il principale autore della vittoria dell’Europeo è stato Mancini che ha risollevato una Nazionale ridotta a brandelli dopo la mancata qualificazione al Mondiale in Russia. Il CT ha dato fiducia a tutti i suoi giocatori che l’hanno ripagato alla grande. Tra i protagonisti dell’Italia bisogna annoverare Insigne e il suo ‘tiraggiro’. In giornata c’è stato un bel riconoscimento per il marchio di fabbrica del giocatore del Napoli.

Il ‘tiraggiro’ di Lorenzo Insigne entra nell’enciclopedia Treccani

Il “tiraggiro” del giocatore azzurro è entrato nella celebre enciclopedia Treccani. Questa la definizione: “tiraggiro s.m.(fam) Nel calcio, il tiro a giro, fatto colpendo il pallone in modo da imprimergli un forte effetto a rientrare”. Insigne ha segnato 2 gol nell’ultimo Europeo con il suo ‘tiraggiro’: contro la Turchia e la rete bellissima contro il Belgio.

Non solo Insigne ha segnato con il ‘tiraggiro’ tra gli uomini di Mancini, ma anche Chiesa per ben due volte, contro Austria e Spagna, ha segnato con questo tipo di conclusione. Il ‘tiro a giro’ è diventato anche un autentico tormentone sui social durante gli Europei.