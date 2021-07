I tre nomi più uno, gratis, per l’attacco dell’Inter di Inzaghi

L’Inter deve scegliere la quarta punta da affidare ad Inzaghi e cerca il colpo gratis o quasi: i tre nomi più uno per i nerazzurri

L’Inter fa i conti e scopre che Inzaghi ha la necessità di un altro attaccante. Salvo sorprese, i tre grandi resteranno nella rosa di Inzaghi: Lukaku, Lautaro Martinez e Sanchez sono destinati anche il prossimo anno a dover portare sulle proprie spalle il peso dell’attacco interista. Motivazioni diverse per la permanenza dei tre, ma conclusione comune: resteranno e saranno i tre bomber di riferimento. Però da soli non bastano: dopo due anni in cui il bomber di scorta non ha visto molto il campo (Esposito prima, Pinamonti poi), Marotta cerca un attaccante che possa essere un’arma in più per l’allenatore.

Il tutto però facendo i conti con la situazione economica del club che sconsiglia, per non dire vieta, acquisti troppo dispendiosi. La formula è la solita: prestito, al massimo con diritto di riscatto. I nomi tre, più uno che potrebbe diventare un’opportunità da cogliere.

Inter, da Keita a Petagna: cercasi quarta punta

Come racconta ‘Tuttosport’, i nomi sono quelli soliti di Keita, Scamacca, ma c’è anche Jovic in uscita dal Real Madrid da tenere in considerazione. Tutti da prendere in prestito, senza sborsare soldi.

Quello che non si può fare per un altro attaccante che pure piace all’Inter: Andrea Petagna. Difficile pensare che il Napoli lo ceda senza guadagnarci economicamente, come si legge sul ‘Corriere dello Sport’. Ed allora restano in tre e l’Inter spera di portarne uno a Milano.