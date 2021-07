Inter, inaspettato ritorno di fiamma sul mercato per i nerazzurri

Continua la caccia dell’Inter agli esterni ed il club milanese nelle ultime ore è ripiombato sul terzino sinistro del Chelsea Marcos Alonso

In casa Inter non solo continua la caccia al sostituto di Hakimi (finito al Psg) ma il club nerazzurro insegue anche un esterno di fascia sinistra. Tanti i nomi accostati nelle ultime settimane con Marotta e la dirigenza pronti a sondare ogni opportunità ed ultime indiscrezioni rivelano di un sorprendente ritorno di fiamma.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport l’Inter avrebbe messo nel mirino l’esperto esterno spagnolo Marcos Alonso, più volte cercato in passato, soprattutto nel corso dell’era di Antonio Conte.

Inter, continua il forcing per la fascia: nel mirino c’è Marcos Alonso

Il giocatore del Chelsea non è più ormai nelle idee del tecnico Tuchel che gli preferisce Chillwell ed anche l’azzurro Emerson Palmieri e appare certo che entro la fine del mercato uno tra Marcos Alonso e l’ex Roma lascerà definitivamente Londra.

In questa sessione del mercato ci sarà solo da chiarire la formula con il quale il Chelsea cederà il giocatore visto che i Blues non sono disposti a fare sconti e non vogliono cedere il giocatore solo in prestito.