Ecco l’ultima follia: il campo da calcio-labirinto |VIDEO

In Lussemburgo l’artista francese Benedetto Bufalino ha trasformato un labirinto in un campo da calcio in 3D.

E’ un’estate ricca di sport tra Europeo, Copa America ed Olimpiadi. Anche se in questi giorni il calcio è passato in secondo piano, dato l’inizio delle Olimpiadi di Tokyo, rimane sempre lo sport più bello e più seguito al mondo. Il calcio da sempre ha dato ispirazione a film, libri ed opere d’arte.

Dal Lussemburgo arriva un altro esempio del connubio tra calcio ed arte. L’artista e creativo francese Benedetto Bufalino ha creato un’opera ‘inusuale’ installata, in collaborazione con il Casino Luxembourg e il Founds Kirchberg, nel Parc Central di Kirchber a Lussemburgo. L’installazione di Bufalino è stata nominata LABY-FOOT.

LABY-FOOT, il labirinto trasformato in un campo da calcio

La grande particolarità dell’opera è che ci si trova davanti ad un labirinto che è stato trasformato in un campo da calcio in 3D. Guardandola da terra LABY-FOOT sembra solo formata da una serie di linee bianche che circondano le siepi, ma la vera bellezza dell’opera si nota quando la si guarda dall’alto dove si possono riconoscere le aree di un campo da calcio.

LABY-FOOT non è solo un’opera da guardare, ma ci si può giocare anche a calcio. Infatti, è stato già organizzato un torneo amichevole di quattro settimane. L’intento dell’artista è che chiunque pensi agli spazi che conosciamo e dati per certi. LABY-FOOT sarà aperta fino al prossimo 5 settembre. .