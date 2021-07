“Accordo da 50 milioni”: chiuso un altro super colpo di mercato

Colpo di mercato che può creare un effetto domino nello scenario internazionale: il Real Madrid di Ancelotti ora dovrà modellare la difesa

Le parti hanno già stretto un accordo e uno dei colpi dell’estate diventerà ufficiale nelle prossime ore in cambio di 50 milioni di euro. Raphael Varane cambierà casacca firmando un contratto di quattro anni a cui se ne aggiungere una opzionale. I dettagli dell’operazione che vedrà il difensore francese passare in Premier League, al Manchester United, sono stati snocciolati da ‘As’. Secondo la testata spagnola negli ultimi giorni si sono registrati grossi passi in avanti tanto che il suo passaggio in Inghilterra è ormai praticamente definito.

Manchester United, colpo di mercato da 50 milioni: dal Real Madrid arriva Varane

Il Manchester United sarebbe tornato alla carica in maniera definitiva per Varane dopo che il calciatore ha capito in un colloquio con Ancelotti che l’allenatore italiano non avrebbe forzato la mano per trattenerlo. Secondo ‘As’, la volontà di Varane era quella di continuare nelle merengues ma dopo il faccia a faccia con il tecnico ha dato il via libero al Manchester United, che in un primo momento aveva offerto 40 milioni più cinque di bonus. Un’offerta che aveva provocato l’iniziale rifiuto di Florentino Perez.

Il Real Madrid, vendendo Varane, si ripresenterà nella nuova stagione con una retroguardia del tutto inedita. A fine giugno, infatti, anche il capitano storico Sergio Ramos ha abbandonato la Casa Blanca, accettando successivamente le lusinghe del Paris Saint Germain.

Se, come pare, il passaggio del centrale transalpino al Manchester United si concretizzerà, Carlo Ancelotti chiedere un altro difensore che possa far coppia con Alaba.

Il Manchester United rinforza ancora la difesa per aumentare la proposta sostanza strutturale e ambire nuovamente verso traguardi più ambiziosi dopo che nella passata stagione pure la possibilità di arricchire la bacheca con l’Europa League è sfumata a causa della sconfitta ai calci di rigore contro il Villarreal.

Varane arrivò al Real Madrid nel 2011 dal Lens. In questi dieci anni ha vestito la maglia bianca in 360 occasioni, firmando pure 18 gol.