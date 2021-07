L’Inter valuta l’addio di un altro big: “Plusvalenza in arrivo”

L’Inter può compiere un’altra plusvalenza per trattenere Lukaku, Marotta studia il terreno mentre Inzaghi può separsi di nuovo da De Vrij

Dopo aver visto partire un pezzo pregiato in direzione Francia, adesso l’Inter potrebbe mandarne un altro in Inghilterra. Una mossa ragionata per salvaguardare principalmente la permanenza di Romelu Lukaku. L’attaccante è un punto fermo pure per Simone Inzaghi, che lo ha subito accolto al suo arrivo in ritiro nelle scorse ore. L’attaccante belga è il calciatore sul quale l’allenatore ex Lazio fa riferimento per capitalizzare il suo gioco. Per questo motivo, allora, l’Inter potrebbe prendere in considerazione la partenza di Stefan De Vrij. Il centrale olandese ha stuzzicato l’interesse dell’Everton, che secondo ‘Tuttosport’ si sta muovendo per regalarlo al neo tecnico Rafa Benitez.

Inter, Inzaghi può separarsi di nuovo da Stefan De Vrij: al difensore olandese pensa l’Everton… e non solo

Il centrale difensivo consentirebbe all’Inter di compiere un’importante plusvalenza dal momento che giunse a parametro zero dalla Lazio. Per Simone Inzaghi dunque si prefigura la possibilità di dover rinunciare ancora una volta a De Vrij come avvenuto ai tempi della lunga militanza in biancoceleste.

Secondo quanto aggiunge ‘TuttoSport’, la trattativa per il trasferimento del calciatore ‘tulipano’ in Premier League è ancora in fase embrionale. Malgrado ciò, Mino Raiola avrebbe già registrato l’interesse dell’Everton, decimo nello scorso campionato e pertanto fuori dalle coppe europee. Un particolare che potrebbe comunque avere un’influenza sugli sviluppi dell’operazione. Su De Vrij comunque esisterebbe l’interesse anche di altri club inglesi pertanto le sirene potrebbero farsi sempre più insistenti intorno a lui.

Beppe Marotta avrebbe quindi la possibilità di valutare con maggiore serenità il futuro della formazione nerazzurra, che aggiungerebbe un’altra importante cifra agli 80 milioni già guadagnati per la cessione di Hakimi al Paris Saint Germain.

In caso di partenza di Stefan De Vrij, Simone Inzaghi dovrà dotare la sua retroguardia di un nuovo perno dei meccanismi composti da tre uomini. Una soluzione, potrebbe essere l’accentramento di Bastoni, con Dimarco impiegato sul centrosinistra. Una soluzione simile a quella adottata alla Lazio con Radu.