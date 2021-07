Juve, Allegri non ha perdonato Bonucci: attacco in conferenza stampa

Bisognerà ricominciare da zero su tutti i fronti, anche nel rapporto tra Max Allegri e Leonardo Bonucci. La fascia da capitano dovrà attendere.

Massimiliano Allegri si è ripresentato al pubblico della Juventus. Dopo due anni sabbatici, il tecnico è pronto a ripartire dai bianconeri e in conferenza stampa ha toccato diversi tempi. C’è stato spazio anche per parlare di Leonardo Bonucci, attuale campione d’Europa con la Nazionale italiana.

Juventus, Allegri non perdona Bonucci

Nel 2017, infatti, mentre Allegri allenava i bianconeri, il difensore interruppe il suo rapporto con la Juventus per trasferirsi al Milan. Ragion per cui, discutendo su chi indosserà la fascia da capitano sotto la sua gestione, l’allenatore ha risposto: “Il capitano e il vice capitano vengono decisi in base agli anni di presenza nella Juventus. Chiellini è il più vecchio, poi c’è Dybala. Bonucci se n’è andato e lì si riazzera tutto. Ma Leo lo sa. Se vuole la fascia la compra e va a giocare in piazza. Nell’ultimo anno mio anche Khedira e Mandzukic avevano avuto la fascia, Leo è passato in fondo. E ora sta scalando di nuovo le posizioni”.

Nessun rancore, ma Allegri non dimentica: tutti dovranno conquistare sul campo la posizione da occupare. Non conta che Bonucci sia importante tecnicamente e che sia tra i più in evidenza nello spogliatoio, anche per l’Italia. Si ricomincia da zero e allora ancora da zero sarà anche il cammino per la fascia.