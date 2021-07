Ansia per Cristiano Ronaldo. La sorella del campione portoghese è stata ricoverata per Covid dopo aver contratto la polmonite

In attesa di conoscere novità riguardo il suo futuro il campione della Juventus Cristiano Ronaldo è da poco arrivato in ritiro nella squadra di Massimiliano Allegri. Per il portoghese non è un momento semplice visto che in Portogallo la sorella, la cantante Katia Aveiro è stata ricoverata dopo esser risultata positiva al Covid.

La situazione della donna è peggiorata dopo 6 giorni di isolamento ed ora Katia è ricoverata all’ospedale di Funchal con una polmonite. Per Cristiano Ronaldo e per tutta la sua famiglia c’è grande apprensione.

Cristiano Ronaldo e quel post social della sorella

Ad ottobre, quando il Covid aveva colpito il campione portoghese, la donna aveva parlato del Covid come della ‘più grande frode mai esistita‘ avendo un atteggiamento molto duro nei confronti di chi credeva al virus. Attraverso un post Instagram pubblicato in data odierna Katia ha fatto chiarezza sull’accaduto:

“Siccome le notizie viaggiano veloci, condividerò con voi la verità: dal 17 luglio sono positiva, sono stata in isolamento domiciliare, con pochi sintomi ma rispettando il protocollo come vuole la legge. Tutti a casa hanno preso il virus tranne mia madre (grazie a Dio). I video che ho girato per strada erano stati fatti prima della positività. Purtroppo da venerdì scorso, il 23, sono peggiorata”. Katia ha inoltre rivelato di non aver fatto ancora il vaccino.