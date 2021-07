La Juventus è pronta a blindare uno dei suoi big: l’agente è in città

E’ arrivato stanotte a Torino l’agente di Dybala Jorge Antun. Dopo i 10 giorni di quarantena, ci sarà l’incontro con la Juventus.

Per Dybala la scorsta stagione non è stata certamente fortunata. L’argentino non ha potuto giocare con continuità sia per dei problemi fisici che per alcune scelte tecniche di Pirlo. L’attaccante non è stato neanche convocato dal ct dell’Argentina Scaloni per la Copa America vinta proprio dalla squadra di Messi.

Il giocatore ha iniziato con il piglio giusto i primi giorni di ritiro alla Continassa. Dybala ha ricevuto anche i complimenti di Allegri e dello staff tecnico per l’atteggiamento avuto. La trattativa del rinnovo con la Juve si è un po’ arenata, ma nei prossimi giorni ci dovrebbe essere la svolta per il prolungamento del contratto.

Rinnovo Dybala, entrambe le parti vogliono prolungare il contratto

Secondo quanto raccolto dal portale ‘Calciomercato.it’, Jorge Antun, agente di Dybala, è giunto a Torino in nottata. Il procuratore orà dovrà essere in quarantena per 10 giorni per le norme anti Covid-19, dopo i quali possono ripartire le trattative per il rinnovo del giocatore della Juventus.

Entrambe le parti vogliono che il matrimonio continui. E’ presto per parlare di possibili cifre, ma tutto fa pensare che Dybala prolungherà il suo rapporto con la Juventus. Dopo i 10 giorni di quarantena di Adun, le trattative entreranno nel vivo.