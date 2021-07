Sarri scatenato in allenamento: spunta la richiesta a Luis Alberto

La Lazio fa 1-1 contro il Padova in amichevole e Sarri si scatena in panchina: “Stiamo facendo un casino incredibile”

La Lazio, nel ritiro montano di Auronzo di Cadore, sta disputando una serie di amichevoli per testare la condizione atletica prima dell’avvio ufficiale della stagione.

Il quarto e ultimo di questi match, contro il Padova militante in Serie C, si è chiuso sul punteggio di 1-1, con rete del biancorosso Dalla Latta e pareggio di Luis Alberto su rigore.

La Lazio pareggia con il Padova e Sarri in panchina diventa una furia

Al di là del risultato, Maurizio Sarri non è apparso per nulla soddisfatto della partita disputata dai suoi: una gara nervosa e giocata a ritmi molto bassi, in parte anche a causa della pioggia battente.

In ogni caso, il tecnico toscano ha manifestato dalla panchina tutto il suo malcontento ai calciatori, con urla e rimproveri vari.

“Stiamo facendo un casino incredibile”, la frase ripetuta più volte. E poi ancora: “Non si può difendere così, li stiamo guardando”. Per finire con: “Stiamo camminando in mezzo al campo”.

Nel mezzo, diversi richiami di Sarri a Luis Alberto, identificato come il leader tecnico della squadra: in particolare, lo spagnolo è stato invitato a far rispettare ai suoi compagni le posizioni in campo.