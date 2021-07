Inter, tegola in allenamento per Inzaghi: il ginocchio va KO

Cattive notizie per l’Inter. La società nerazzurra ha comunicato l’entità dell’infortunio di Roberto Gagliardini.

Dopo il divorzio con Conte, la dirigenza dell’Inter ha chiamato sulla panchina nerazzurra Simone Inzaghi. Nonostante le difficoltà economiche, la squadra meneghina vuole difendere lo Scudetto conquistato lo scorso campionato. L’obiettivo di Suning è chiaro: chiudere questa sessione di calciomercato con una plusvalenza di 70 milioni di euro.

L’Inter è stata ‘costretta’ a cedere Hakimi al PSG per 60 milioni di euro più 11 milioni di bonus. In entrata è arrivato Calhanoglu per ovviare all’assenza di Eriksen e in attesa di conoscere gli eventuali tempi di recupero del danese. Un infortunio di un altro giocatore potrebbe costringere l’Inter ad intervenire sul mercato.

Inter, trauma distorsivo al ginocchio destro per Gagliardini

Come comunicato dalla stessa squadra nerazzurra, Roberto Gagliardini oggi ha svolto una risonanza magnetica dopo un trauma distorsivo al ginocchio destro riscontrato durante l’allenamento di ieri pomeriggio. La risonanza ha mostrato una distrazione al legamento collaterale mediale.

Le condizioni del centrocampista nerazzurro saranno valutate nelle prossime settimane. Brutte notizie per Simone Inzaghi che dovrà fare a meno di un pedina utilissima per far rifiatare i titolari del centrocampo. Gagliardini l’anno scorso ha giocato 33 partite, tra tutte le competizioni, segnando 3 reti.