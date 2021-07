La nuova Juventus di Allegri è pronta a scaldare i motori in vista dell’inizio della nuova stagione. Il tecnico bianconero punterà con forte decisione sul 4-3-3 e sul 4-2-3-1, occhio alle novità in difesa

Dopo la presentazione ufficiale in conferenza stampa, Massimiliano Allegri è pronto a ripartire alla guida della Juventus. Il tecnico bianconero potrebbe puntare con decisione sul 4-3-3 o 4-2-3-1, ma non è da escludere la possibilità di un ritorno, almeno marginale al 3-5-2. Allegri potrebbe affidarsi al terzetto difensivo composto da De Ligt, Bonucci, Chiellini, in caso di difesa a quattro, invece, il tecnico punterà sul tandem De Ligt-Chiellini, con Bonucci prima alternativa ai due centrali.

Non ci sarà una vera e propria coppia centrale difensiva titolare, soprattutto considerati i diversi impegni, e soprattutto considerate le condizioni fisiche di Chiellini. L’utilizzo del neo Campione d’Europa sarà gestito e centellinato nel dettaglio, aspetto che potrebbe preservarlo per la seconda parte di stagione, quella fondamentale. Massima attenzione anche alle novità sulla fascia destra: Cuadrado o Danilo? Chi sarà il nuovo terzino destro di Allegri?

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Il nuovo modulo della Juventus di Allegri: Danilo terzino, Cuadrado esterno d’attacco

Allegri potrebbe rispolverare totalmente il 4-3-3, avanzando Cuadrado nella linea dei tre attaccanti e inserendo Danilo nel ruolo di terzino destro. Il brasiliano potrebbe ritagliarsi un ruolo d’assoluto protagonista e potrebbe essere adattato anche nella posizione di terzino sinistro nei panni di vice Alex Sandro.

LEGGI ANCHE >>> Il calcio inglese rischia di dire addio ai colpi di testa

Cuadrado o Danilo: Allegri deciderà partita dopo partita su chi puntare, ma la sensazione è che il tecnico bianconero voglia sfruttare la qualità di Cuadrado più vicina alla porta avversaria.