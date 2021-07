La notizia che fa sorridere il Napoli di Luciano Spalletti

L’aggiornamento relativo all’infortunio del centrocampista azzurro Diego Demme non può che far tirare un sospiro di sollievo a Spalletti.

La stagione del Napoli sembrava essere cominciata all’insegna di pessimi presagi, in particolare a causa dell’infortunio rimediato da Diego Demme nel corso della prima uscita stagionale contro la Pro Vercelli.

Per il centrocampista italo-tedesco si era subito temuto il peggio, dal momento in cui il giocatore si era accasciato a terra tenendosi il ginocchio. Perdere un elemento così importante per un periodo molto lungo sarebbe stata sicuramente una gatta da pelare per il nuovo mister del Napoli, Luciano Spalletti. Demme è stato nella stagione passata il metronomo del centrocampo azzurro, e dopo un periodo di adattamento aveva trovato la quadra sotto la guida di Gattuso.

Il Napoli si stava già muovendo sul mercato per trovare un sostituto di Demme

La notizia che giunge oggi da Villa Stuart è di un’operazione (effettuata dal professor Mariani) perfettamente riuscita. Una splendida notizia per Demme, per Spalletti e per i tifosi: un infortunio che avrebbe potuto tenere il giocatore fermo ai box per lungo tempo si è rivelato meno grave del previsto. I tempi del recupero sono ancora da stabilire; quel che si sa, stando al comunicato del Napoli, è che: “Il giocatore osserverà un periodo di 7-10 giorni di riposo e poi comincerà la riabilitazione”.

Sempre leggendo il report medico della società, si scopre che per Demme si è trattato di rottura/avulsione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Un infortunio che potrebbe comunque richiedere alcuni mesi prima del completo recupero. In bocca al lupo dunque a Diego Demme.