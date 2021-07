Il Sassuolo pensa in grande: trattativa in corso con il Paris Saint Germain

Il Sassuolo pensa già al post Locatelli che vuole andare alla Juventus nonostante l’offerta dell’Arsenal al club emiliano sia più alta.

Si pensa già alle alternative, il Sassuolo ha in mente un grande nome per iniziare l’operazione di sostituzione di Locatelli. Si tratta di Rafinha che è già stato in serie A nella stagione 2017-18, con la maglia dell’Inter, diventando protagonista anche del fallo subito da Pjanic nella sfida contro la Juventus di cui si parla ancora oggi.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il Sassuolo avrebbe allacciato i primi contatti con il Paris Saint Germain, la cui richiesta non è molto elevata: 10 milioni di euro.

Sarebbe anche un piccolo scherzo del destino visto che Rafinha in serie A ha segnato soltanto due reti, di cui una proprio al Sassuolo.

Per il Psg si tratterebbe di un’importante plusvalenza visto che l’hanno prelevato a parametro zero. Gli sceicchi anche devono dare un occhio al bilancio, soprattutto in virtù della campagna acquisti faraonica che stanno portando avanti.

Rafinha darebbe esperienza internazionale al Sassuolo ma non è la prima scelta

Rafinha ha portato a casa 34 presenze nell’ultima stagione, considerando tutte le competizioni, e mettendo a segno otto assist. Il brasiliano darebbe un surplus d’esperienza internazionale al Sassuolo ma non è la prima scelta del club emiliano.

Il Sassuolo vorrebbe Matheus Henrique del Gremio, che sta disputando le Olimpiadi di Tokyo con la maglia del Brasile. Si tratta di un centrocampista classe 1997 che può giocare sia davanti alla difesa che da trequartista, muovendosi tra le linee. La valutazione è di 15 milioni di euro ma il Sassuolo ha fiducia di poter abbassare il prezzo.

C’è anche una soluzione interna per il centrocampo: sarà trattenuto Davide Frattesi, dopo il campionato di serie B al Monza e le importanti esperienze in Nazionale Under 21. Frattesi, tra regular season e play-off, ha collezionato 39 presenze con otto gol e due assist.

Lo Spezia ha provato a prenderlo in prestito ma la trattativa si è bloccata proprio perchè Frattesi ha stregato Dionisi che vuole tenerlo in rosa. Il Sassuolo, che ha perso De Zerbi e sta per salutare Locatelli, vuole rilanciarsi.