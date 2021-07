Il retroscena tra Van Persie e il Barcellona: “Figlio mio, buona fortuna”

L’olandese Van Persie è intervenuto ha scherzato sui social sulla sua somiglianza con il giovane centrocampista del Barcellona Riqui Puig

Pettegolezzi e gossip hanno frequentato il calcio da sempre. Tante le leggende metropolitane esistenti e che senza fare troppe ricerche e indagini sono state considerate vere nel corso degli anni. Il mondo fatato stuzzica gli spifferi di storie più o meno credibili. Sulle foto che hanno fatto il giro del web e uno dei protagonisti ci ha anche scherzato sopra, affidando la sua simpatica reazione a Twitter. Si tratta di Robin Van Persie, l’ex attaccante di Manchester United e Real Madrid è stato posto al centro dell’attenzione social per via della sua enorme somiglianza con Riqui Puig, giovane centrocampista del Barcellona. L’olandese è stato il primo a scherzarci sopra.

Barcellona, Van Persie “riconosce” Puig: “Buona fortuna per questa stagione, figlio mio”.

Sembrerebbe che già da tempo, Riqui Puig sia preso di mira dai suoi compagni di squadra per la sua somiglianza a Robin Van Persie. Tra i due vi sono sedici anni di differenza. L’ex attaccante è infatti nato il 6 agosto 1983, a Rotterdam, in Olanda, mentre il centrocampista è venuto alla luce il 13 agosto 1999 a Matadepera, in Spagna.

In quel periodo, l’olandese giocava nel settore giovanile del Feyenoord, club con il quale ha anche concluso la sua carriera nel 2019. Soltanto pochi mesi dopo rispetto a quando Puig ha debuttato ufficialmente con la prima squadra del Barcellona, in Coppa del Re nella vittoria per 4-1 contro il Leonesa.

Van Persie, visto il giro compiuto dalle ultime foto di Puig, ha colto la parla al balzo per strappare una risata ai suoi follower. In un posto apparso sul suo profilo Twitter ha scritto “Good luck this season son”, “Buona fortuna per questa stagione, figlio mio”. Un messaggio seguito da tanto di faccine e tag al centrocampista e corredato da una delle ultime foto apparse sul canale ufficiale del Barcellona. Tantissime le reazioni generate dal posto. Sono oltre 200 mila i “cuori” (like) ricevuti.

Tra Robin Van Persie e Riqui Puig vi sono 14 centimetri di differenza. L’olandese è alto 183 centimetri mentre il “canterano” del Barca appena 169. Vedremo però se nonostante il ruolo differente, il giovane centrocampista riuscirà a ripetere la carriera esaltante di… “suo padre”.