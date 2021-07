Inter, si avvicina il sostituto di Hakimi: spunta il commento su Instagram

Dumfries fa sognare i tifosi dell’Inter: arriva il commento al post pubblicato su Instagram da De Vrij. Il suo profilo piace molto al club.

Sprint Inter per arrivare, nel minor tempo possibile, al sostituto di Achraf Hakimi. La sua cessione al Paris Saint Germain per 60 milioni ha fatto respirare le casse nerazzurre ma, al tempo stesso, ha aperto una voragine sulla fascia destra che la società sta cercando di chiudere. In queste ore, a far sognare i tifosi, è il nome di Denzel Dumfries. Per un motivo ben specifico. Tra i vari commenti sotto al post pubblicato su Instagram da Stefan De Vrij poco dopo l’amichevole vinta contro il Crotone, è infatti apparso proprio quello dell’esterno di proprietà del Psv Eindhoven.

Dumfries si avvicina all’Inter: arriva il commento al post di de Vrij

Alla dirigenza piace molto il profilo di Dumfries, autore di 2 gol agli Europei con l’Olanda. I contatti sono partiti tuttavia finora i nerazzurri non hanno presentato alcuna offerta ufficiale. Le riflessioni, in tal senso, risultano ancora in corso e non è escluso che possa esserci un’accelerazione a breve. L’Inter, al tempo stesso, sta lavorando per arrivare pure ad Hector Bellerin: l’Arsenal non intende scendere a compromessi e continua a chiedere 20 milioni cash mentre l’amministratore delegato Beppe Marotta spinge per un prestito senza obbligo di riscatto.

Attenzione pure a Nicolas Tagliafico dell’Ajax. A commentare l’interesse del club milanese nei confronti dell’argentino è stato, ai microfoni di passioneinter.com, il suo agente Ricardo Schlieper. “Il mercato è più lento del previsto, con i club che devono pensare prima a vendere. Vedremo. Penso che nelle ultime 3 settimane di agosto il mercato sarà molto più dinamico di oggi”.