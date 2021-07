Handanovic non basta più, l’Inter lavora al maxi-colpo dalla Premier

Kepa può essere il prossimo rinforzo per l’Inter. Il Chelsea, infatti, valuta la cessione del portiere, non più protagonista coi Blues.

Nel 2018 è divenuto il portiere più costoso della storia del calcio. Kepa Arrizabalaga ha lasciato l’Athletic Club di Bilbao per trasferirsi al Chelsea per 80 milioni di euro. Una cifra che avrebbe dovuto renderlo quantomeno protagonista in Premier League per una decade, però il destino non ha preso il cammino che s’immaginava.

Kepa all’Inter: possibile trattativa col Chelsea

Il portiere spagnolo, infatti, non è più la prima scelta dei Blues, che sarebbero disposti a cederlo, anche in Serie A. Secondo quanto fa sapere ‘TodoFichajes’, il Chelsea valuterebbe la possibilità di un prestito e trova l’Inter interessata all’acquisto.

Nonostante Samir Handanovic sia un pilastro, l’ultima stagione non è stata troppo esaltante e in più di qualche occasione si è parlato anche d’addio. Al di là di ogni cosa, la società nerazzurra ha bisogno di lavorare in prospettiva, poiché il pilastro sloveno ha ormai 37 anni. Kepa potrebbe essere il nome giusto e pare che in merito si sia espresso anche il tecnico Simone Inzaghi, dando la sua approvazione alla trattativa. L’Inter è disposta ad offrire circa 10 milioni di euro, e l’ultima parola spetta al Chelsea.