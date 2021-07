Juventus, nella notte arriva l’annuncio che conferma l’affare

La Juventus molto vicina a Kaio Jorge. La svolta è in arrivo a breve: a confermarlo è stato l’allenatore del Santos Diniz.

La Juventus stringe per avere Kaio Jorge. I bianconeri, con l’ultima offerta presentata al Santos, hanno bruciato la concorrenza del Milan e del Benfica (fino a qualche giorno fa ad un passo dal giocatore). Adesso la trattativa sta entrando nella fase conclusiva ed ulteriori sviluppi sono attesi già nelle prossime ore. A confermarlo è stato l’allenatore del club brasiliano Fernando Diniz, al termine della partita vinta 4-0 contro il Juazeirense al quale non ha preso parte la punta classe 2002.

Kaio Jorge alla Juventus, svolta in arrivo: la conferma del suo allenatore

Il tecnico, interpellato sull’argomento dai giornalisti, ha spiegato: “Se alla fine dovesse restare al Santos, la mia intenzione è quella di schierarlo in campo, ovviamente. Quello che ho potuto capire, parlando con Kaio è che vuole andarsene, ma trovando le modalità per ricompensare in qualche modo il Santos. Insomma, vuole partire, ma lasciandosi bene con il club. Se invece rimarrà, verrà utilizzato anche perché è importante per noi ed è difficile da sostituire. Non mi piace parlare di trattative, ma il mio desiderio è che rimanga a giocare qui almeno fino a dicembre”.

La Juventus ha già trovato l’accordo con Kaio Jorge: per lui è pronto un contratto quinquennale (primo gennaio 2022 – 30 giugno 2026) mentre ai suoi agenti verrà riconosciuto un compenso di 5 milioni complessivi. Al Santos, invece, è stato proposto un indennizzo totale di 2,5 milioni tra parte fissa e bonus. Una proposta ritenuta congrua, visto che il contratto del giocatore scade a dicembre. Resta da vedere quale sarà la risposta dei brasiliani ma ormai la strada sembra tracciata. Il futuro di Kaio Jorge è a Torino.