Juve, l’attaccante dei sogni arriva a gennaio: pronto il pre-contratto

Come riporta il sito brasiliano UOL Desporte, la Juventus avrebbe chiuso per Kaio Jorge per 6 milioni di euro.

La Juventus sta preparando la nuova stagione alla Continassa dove in questi giorni è arrivato Cristiano Ronaldo. Il portoghese si è presentato con la solita professionalità, ma non è apparso molto sorridente. Il fuoriclasse era visibilmente accigliato al suo primo giorno di ritiro.

Ronaldo, a meno di clamorose offerte, dovrebbe rimanere anche per questa stagione alla Juventus. L’unica squadra che potrebbe acquistare l’ex Real Madrid è il PSG, ma che dovrebbe vendere prima Mbappé. Anche Paulo Dybala dovrebbe rinnovare il contratto con i bianconeri. Nonostante queste conferme, i dirigenti juventini avrebbero già preso l’attaccante del futuro.

Kaio Jorge dovrebbe firmare il pre-contratto con la Juventus

Secondo quanto raccolto dal portale ‘UOL Desporte’, la Juventus avrebbe acquisito dal Santos Kaio Jorge per 6 milioni di euro. Il club piemontese avrebbe investito cifre importanti per i bonus e pagamento degli agenti dell’attaccante. Il brasiliano dovrebbe firmare un pre-contratto che dovrebbe entrare in vigore da gennaio 2022 e valere fino a giugno 2026.

La Juventus comunque potrebbe trattare con il Santos l’arrivo immediato di Kaio Jorge. L’altro obiettivo principale per il mercato juventino è Manuel Locatelli. Il Sassuolo ha rifiutato l’ultima proposta della squadra di Allegri che comprendeva anche una lauta percentuale sull’eventuale futura vendita del giocatore campione d’Europa con l’Italia.