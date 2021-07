Modric è eterno: ecco l’incredibile cambio del suo fisico

Un cambiamento incredibile quello di Luka Modric. In Spagna ha sorpreso tutto, ed intanto il Real Madrid se lo gode.

Riscrivere la propria carriera, nonostante l’età inesorabile e gli anni che passano senza possibilità di appello. Il mondo dello sport è pieno di atleti che, nonostante il passare del tempo, riescono comunque a tenersi in gran forma, al punto da restare sulla cresta dell’onda anche su livelli molto alti. Un esempio lampante lo abbiamo in casa, con quel Gigi Buffon rimasto inesorabilmente nella nostra Serie A fino a 43 anni, giocando anche la Champions League e vincendo trofei.

Non è poco, ed è dimostrazione di quanto la carriera di uno sportivo possa proseguire anche grazie a quello che è il sacrificio che si è disposti a fare per arrivare ai propri obiettivi. E cosi ci ritroviamo di fronte ad un altro calciatore dalla caratura straordinaria, carisma assoluto ma soprattutto dotato della caparbietà necessaria per restare al top della forma, al netto dei suoi 35 anni.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Luka Modric, l’immortale: il cambiamento fisici ha sorpreso tutti

Stiamo parlando di Luka Modric, uno dei centrocampista che negli ultimi anni ha incarnato meglio quel senso di qualità che può cambiare drasticamente il volto ad una squadra di calcio. Ecco perchè sembra davvero difficile che un allenatore possa privarsi di un calciatore di questo tipo, l’unico che è riuscito a rompere l’egemonia Ronaldo-Messi per il Pallone d’oro, che dura ormai dal 2008.

LEGGI ANCHE >>> Milan, sì al nuovo difensore: sorpresa per il ruolo di trequartista

2017 vs 2021 💪🏻 pic.twitter.com/migRbgkPgK — Luka Modrić (@lukamodric10) July 29, 2021

E’ evidente che ci troviamo di fronte ad un’atleta straordinario, ed è proprio per questo che colpisce il grande cambiamento fisico che lo vede protagonista. Lo stesso centrocampista croato ha pubblicato su Twitter uno scatto che lo vede diviso in due: da una parte un vecchio Modric, datato 2017, e dall’altra quello di oggi.

Il rinnovo con il Real Madrid è arrivato lo scorso maggio, e proprio in questi giorni Modric si è aggregato con il gruppo per il ritiro precampionato. Un cambiamento fisico che in Spagna ha colpito tutto, e che mostra evidentemente quanto questo giocatore abbia ancora tanto da dire al calcio europeo.