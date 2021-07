Olimpiadi, veleno sulla scherma: Di Francisca attacca il ct italiano

TOKYO 2020, Di Francisca critica nei confronti della scherma

Secondo Di Francisca il problema di queste Olimpiadi è il tecnico: “I risultati dicono che ne serve uno già forte”. In effetti i risultati altalenanti rendono chiaro che qualcosa non sta andando nel verso giusto, nella preparazione. Ad ‘Adnkronos’ ha proseguito così, attaccando i vertici della Federazione: “Non è all’altezza per essere il ct del fioretto. Lo dicono i risultati. Serve una personalità più forte. A Londra con Cerioni ct prendemmo tre ori e 5 medaglie. Io non so se Stefano sia disponibile a tornare ma lui sarebbe il più indicato a ricoprire quel ruolo”.

LEGGI ANCHE >>> Inter, Inzaghi blocca la cessione del big: via solo in un caso

Di Francisca ne ha anche per Arianna Errigo, della quale dice sul ko contro la Francia in semifinale: “Forse l’ultimo assalto avrebbe dovuto farlo con Alice Volpi. La Errigo è fortissima sia fisicamente che tecnicamente ma soffre le gare importanti, in special modo le Olimpiadi. Lo abbiamo visto ai Giochi di Rio e anche qui a Tokyo. È un peccato. Le ragazze hanno tirato bene, mentre Arianna, che dovrebbe essere la punta della squadra, è venuta meno nel momento decisivo”.