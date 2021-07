Napoli, meglio tardi che mai: “Siamo mortificati”, arrivano le scuse

Scienza, tecnico della Pro Vercelli, si scusa dopo il brutto infortunio del napoletano Demme: “Siamo dispiaciutissimi e mortificati”

Giuseppe Scienza, tecnico della Pro Vercelli, è intervenuto a ‘Radio Marte’ scusandosi a nome della squadra per l’infortunio occorso a Diego Demme nel corso dell’amichevole tra i piemontesi, militanti in Serie C, e il Napoli.

Il centrocampista tedesco, toccato duro da un avversario, sarà costretto a lungo stop dopo l’operazione necessaria per ricostruire il legamento collaterale mediale del ginocchio destro.

Il tecnico della Pro Vercelli Scienza e l’infortunio di Demme: “Siamo mortificati”

“Siamo mortificati per l’infortunio di Demme – ha detto l’allenatore -. Abbiamo fatto tutto il viaggio di ritorno in rigoroso silenzio per rispetto del giocatore. Non volevamo giocare in modo falloso, ma il Napoli andava talmente veloce che i falli li abbiamo fatti perché ci mandavano fuori tempo”.

Scienza ha poi aggiunto: “Gianmarco Comi, l’autore del fallo, era dispiaciutissimo e quasi non parlava. Abbiamo ottimi rapporti con la società azzurra, ci siamo parlati anche dopo la partita per sapere di Demme”.

Il tecnico dei Leoni ha speso una battuta anche sul centravanti azzurro Victor Osimhen: “È arrivato in Italia che era troppo istintivo, ma con il lavoro di Gattuso prima e Spalletti poi può diventare uno dei migliori attaccanti del campionato”.