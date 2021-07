Serie A, tre italiane sul nuovo Messi pronto ad esplodere

Tre club di serie A hanno messo nel mirino l’argentino dell’Atlanta, considerato da giovanissimo l’erede di Messi: su di lui pure il Flamengo

Gli occhi della serie A su Ezequiel Barco. Il fantasista argentino classe 1999 ha suscitato l’interesse di tre formazioni di serie A, tra queste anche la Roma. Il calciatore di proprietà dell’Atlanta ha appena terminato la sua partecipazione alle Olimpiadi di Tokio con la maglia dell’Argentina. L’albiceleste, infatti, vincitrice ad Atene 2004 e Pechino 2008, è stata beffata dall’Egitto nella fase a gironi. Il raggruppamento è stato vinto dalla Spagna con cinque punti, Egitto e Argentina hanno chiuso entrambe a 4 ma i primi si sono classificati per i quarti di finale in virtù della migliore differenza reti. Per Barco quindi una piccola delusione da smaltire. Il calciomercato può aiutarlo a dimenticare in fretta l’avventura in Giappone terminata male.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Barco, tre squadre di Serie A sul nuovo Messi: ci sono Roma, Atalanta e Sassuolo, occhio al Flamengo

Come detto, secondo quanto raccolto dalla redazione di ‘Calciomercato.it’, la serie A ha depositato gli occhi sul calciatore che da giovanissimo in patria veniva considerato il nuovo Messi. La sua carriera tuttavia non è ancora decollata ai livelli da poter essere paragonato alla ‘Pulga’. Di cose interessanti però Ezequiel Barco ne ha fatto vedere. L’argentino si è trasferito in Mls nel 2018 quando ha fatto il salto dall’Independiente all’Atlanta per poco più di 12 milioni di euro. Una cifra importante se si considera che in quel momento Barco non aveva neppure compiuto 20 anni.

Sul talentuoso attaccante esterno hanno adesso concentrato l’interesse la Roma ma anche il Sassuolo e l’Atalanta. Le italiane per il momento hanno sfruttato il gancio costituito da alcuni intermediari per tentare la strada del prestito. Una soluzione che non ha convinto l’Atlanta. Su di lui c’è anche il Flamengo sebbene la priorità di Barco sia quella di tentare il grande salto in Europa. La cifra richiesta dall’Atlanta è di 20 milioni di dollari, circa 17 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>> Conte torna in pista, l’insolita offerta che può convincere il tecnico

Non è la prima volta che Barco viene accostato a squadre europee. Anche l’anno scorso il calciatore è stato a lungo avvicinato al Siviglia di Monchi tuttavia l’affare non si è poi mai fatto. Il fantasista argentino ha un contratto in scadenza con l’Atlanta a dicembre 2022.