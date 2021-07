“Il miglior colpo possibile”: ora il Milan può fare festa

Per il Milan arriva la benedizione importante: “il miglior colpo possibile” è stato quello realizzato dalla società rossonera

E’ il Milan finora la vera regina del mercato. I rossoneri, mentre le altre grandi sono in attesa, hanno già chiuso colpi importanti. E’ stato riscattato Tomori dal Chelsea, prolungato il prestito di Brahim Diaz, senza dimenticare l’arrivo di Giroud e quello di Maignan. Il portiere francese è stato acquistato dal Lille per rimpiazzare Donnarumma che è andato a parametro zero al Paris Saint-Germain. Proprio il numero uno transalpino risulterà molto importante nel definire gli obiettivi rossoneri.

Dovesse dimostrare di essere all’altezza del compiuto cui è chiamato, Pioli potrebbe sorridere e la squadra confermare la sua competitività. Eredità pesante quella con cui dovrà fare i conti Maignan, ma c’è chi esalta l’acquisto fatto da Maldini.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Milan, Frey convinto: “Maignan miglior portiere possibile”

E’ Sebastien Frey, ex portiere tra le altre di Inter, Fiorentina e Parma, a dare il suo giudizio sull’approdo di Maignan al Milan al posto di Donnarumma. Un giudizio estremamente positivo perché Frey considera Maignan “per rapporto qualità prezzo è il miglior portiere possibile per il Milan”.

LEGGI ANCHE >>> Milan, la dichiarazione che infiamma i tifosi: “Ora deve rinnovare”

Operazione promossa con le parate sulla linea di porta come punto di forza e il gioco con i piedi come aspetto da migliorare. Potrà farlo il francese grazie anche a Dida, preparatore dei portieri del Milan, e – da brasiliano – dotato di ottima tecnica. Intanto Maignan incassa la promozione di Frey: “Il miglior colpo possibile” per il dopo Donnarumma.