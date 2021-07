“Vuole la Juventus”: la rivelazione dell’ex Milan che fa gioire Allegri

La confessione dell’ex Milan che può fare piacere a Massimiliano Allegri: vuole soltanto la Juventus, trattativa in corso

La conferma arriva dall’ex Milan ed è un bel sentire per Massimiliano Allegri: “Vuole solo la Juventus“. Le parole di Ariedo Braida non possono che strappare un sorriso al mondo bianconero. Il dirigente, ex anche del Barcellona ed ora alla Cremonese, ha parlato di Miralem Pjanic. Il bosniaco, non è un segreto, preme per tornare a Torino: vuole riabbracciarsi con Massimiliano Allegri, il tecnico che più di ogni altro ha saputo sfruttare le sue caratteristiche. Lo ha confessato anche a Braida nei giorni, nel corso di una chiacchierata tra i due avvenuta proprio a Barcellona.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Braida fa felice Allegri: “Pjanic vuole tornare alla Juventus”

Intervistato da ‘Tuttosport’, Ariedo Braida ha svelto di aver avuto un incontro con Pjanic: “L’ho incontrato 3-4 giorni fa proprio a Barcellona – le sue parole – . Ci siamo visti per caso e abbiamo parlato. Pjanic vorrebbe tornare alla Juventus. Allegri lo conosce meglio di tutti”.

LEGGI ANCHE >>> Il Barcellona scarta la Juventus: spunta il terzo incomodo per l’affare

Resta ora da capire cosa accadrà tra i bianconeri e i blaugrana. Dal Barça sono pronti a cederlo ma la Juve non può andare oltre il prestito. Trattativa in corso e che non sembra destinata ad un’accelerazione immediata anche perché Cherubini deve chiudere prima l’affare Locatelli. Serve attendere, consapevoli che la volontà del calciatore è chiara: Pjanic vuole la Juventus, lo ha detto anche a Braida.