Il Barcellona scarta la Juventus: spunta il terzo incomodo per l’affare

Come riportato da El Gol Digital, Griezmann è proposto al Manchester United nella trattativa per acquisire Lindelof.

Manca poco all’inizio dei campionato e di conseguenza il calciomercato sta iniziando a riscaldare i motori. Tutte le squadre, sia in Italia che in Europa, stanno affrontando una dura crisi economica a causa della Pandemia che ha azzerato i ricavi. Gli stadi vuoti hanno fanno aumentare incredibilmente i debiti dei vari team.

Il calciomercato di quest’anno è basato sugli acquisti a paramentro zero o sugli scambi di giocatori tra i vari club. Anche il Barcellona è stato duramente colpito dalla crisi economica. Il club spagnolo sta cercando di ridurre i costi per far fiatare il proprio bilancio. Il Barcellona può vendere un big, accostato anche alla Juventus, per avere nuove risorse economiche da investire.

Juventus, Griezmann messo dal Barcellona sulla lista dei cedibili

Secondo quanto raccolto da ‘El Gol Digital’, il Barcellona vorrebbe inserire Griezmann nella trattativa per acquistare dal Manchester United il difensore svedese Victor Lindelof. L’attaccante francese potrebbe essere tra i possibili obiettivi, anche per il futuro, della Juventus per rinforzare il reparto offensivo.

Come riporato da ‘Marca’, il Barcellona avrebbe contattato la Juventus ed altre big europee per offrire proprio Griezmann considerato cedibile, ma tutte le squadre contattate avrebbero declinato, almeno per il momento, l’offerta. La trattativa per il ritorno del francese all’Atletico Madrid, grazie allo scambio con Saul, non è andata in porto.