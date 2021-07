Milan, salta il ritorno? Il Napoli può soffiare di nuovo l’ex

Milan e Napoli sono entrambe alla ricerca di un centrocampista ed hanno messo nel mirino una loro vecchia conoscenza

In vista della prossima stagione il Milan è alla ricerca di rinforzi per il proprio centrocampo. Franck Kessie ed Ismael Bennacer saranno impegnati in Coppa d’Africa e la società è al lavoro per dare a Pioli ulteriori rinforzi in quel reparto.

Nelle ultime settimane è stato accostato al club rossonero l’ex di turno Tiemoue Bakayoko, ma la trattativa con il Chelsea non è semplice. Il giocatore ha un alto ingaggio ed il Milan potrebbe preferire puntare su giocatori già in rosa come Krunic o Pobega.

Milan, su Bakayoko piomba anche il Napoli

Nell’ultima stagione Bakayoko ha vestito la maglia del Napoli e nelle ultime ore il giocatore dei Blues sembrerebbe nuovamente accostato al club partenopeo. Anche il Napoli è a caccia di un centrocampista ed il francese sarebbe un opzione intrigante visto il costo zero per quel che riguarda il cartellino.

Secondo quanto riporta Il Mattino il Chelsea ha bisogno di sfoltire la rosa ed avrebbe proposto al Napoli un nuovo prestito di Bakayoko, un affare low cost che farebbe felice tutte le parti in causa. Milan-Napoli, è sfida per il centrocampista.