Per il ritorno di Icardi in Serie A ora non ci sono più dubbi

Il PSG e Mauro Icardi chiudono la porta in faccia a tutte le possibili pretendenti dell’attaccante, fra le quali figurava la Roma di Mou.

Mauro Icardi non ha intenzione di andarsene da Parigi. Nessuna questione in merito, nessuna domanda; le parole sono sue, e sono molto chiare: “(Resterò qui) Questa stagione e anche la prossima. Non c’è mai stato dubbio al riguardo”.

Ad essere convinto dell’utilità di Icardi all’interno del progetto PSG sembra essere anche l’allenatore, Mauricio Pochettino, secondo ‘Le Parisien’ rimasto favorevolmente colpito dal rendimento del bomber connazionale, autore di 3 reti finora ed in generale mostratosi in una condizione fisica invidiabile.

Icardi ha faticato nelle prime 2 stagioni al PSG

Icardi è convinto di potersi ritagliare uno spazio nell’attacco del PSG, ed è probabile che Pochettino gli dia ragione in occasione della partita di Supercoppa di Francia, quando Maurito dovrebbe partire titolare.

Una delle piste più battute, riguardanti il futuro dell’ex interista, era quella che conduceva verso il suo ritorno in Italia, in particolare a Roma, alla corte di Mourinho. La Roma ha però nel frattempo chiuso l’affare Shomurodov, e lo Special One sembra voler puntare su Dzeko e Mayoral. Icardi dunque non tornerà in Italia, perchè non si muoverà da Parigi: riuscirà a conquistare un posto di rilievo nelle gerarchie di un attacco composto da molte stelle?