Il Bologna annuncia il super colpo con un video horror: “Attenzione”

Il Bologna comunica ufficialmente il nuovo acquisto dell’attaccante Marko Arnautovic con un ‘video horror’.

Il Bologna ha ufficialmente annunciato l’acquisto di Marko Arnautovic per il proprio reparto offensivo. L’attaccante, classe 1989, è reduce da Euro2020, in cui ha giocato 3 partite e ha segnato anche 1 gol. I rossoblù l’hanno acquistato a titolo definitivo dallo Shanghai SIPG.

Per creare un buon livello di suspense, prima del comunicato ufficiale, il club ha pubblicato, tramite il proprio canale Twitter, un video ‘da paura’, seguito dal messaggio: “Attenzione! Si sconsiglia la visione alle persone facilmente impressionabili“.

⚠️ 𝗔𝗧𝗧𝗘𝗡𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘 ⚠️ 𝐒𝐢 𝐬𝐜𝐨𝐧𝐬𝐢𝐠𝐥𝐢𝐚 𝐥𝐚 𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐞 𝐟𝐚𝐜𝐢𝐥𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐢𝐦𝐩𝐫𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢 Volume al massimo 🔊 pic.twitter.com/HAK7rsEFfE — Bologna Fc 1909 (@BfcOfficialPage) August 1, 2021

Arnautovic è un nuovo attaccante del Bologna: il video di presentazione ‘spaventa’ tutti.

Una presentazione inaspettata, che ‘spaventa’ tutti, quella realizzata per l’austriaco. Un video in cui la sua presenza è calzata alla perfezione. Musica horror, immagini in bianco e nero, rumori di sottofondo spaventosi: un vero e proprio film dell’orrore in cui Arnautovic si intravede come se fosse un fantasma sullo sfondo.

Poi, all’improvviso, ecco che il suo viso appare in primo piano, illuminato da una luce a tratti accecante. Attaccante esperto, che ha già avuto un’esperienza in Serie A, vestendo la maglia dell’Inter tramite un prestito durato un anno, dal 2009 al 2010, è ora ufficialmente un nuovo giocatore a disposizione di Sinisa Mihajlović.