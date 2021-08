L’Inter sogna un grande bomber di Serie A per sostituire Lautaro Martinez

Il rinnovo di Lautaro Martinez tiene banco in casa Inter ed in caso di mancato accordo non si esclude la cessione

Il centravanti argentino dell’Inter Lautaro Martinez tornerà in gruppo con la squadra allenata da Simone Inzaghi lunedi, insieme agli altri nazionali Bastoni e Barella. Il futuro dell’argentino appare ancora incerto con la questione rinnovo che mette in allerta i tifosi nerazzurri.

Lautaro ha un contratto in scadenza nel 2023 e le parti sono al momento davvero distanti per il rinnovo. Il giocatore ed il suo entourage chiedono circa 6.5 milioni per il rinnovo, richiesta distante rispetto l’offerta nerazzurra di 4 milioni di euro.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Inter, per il dopo Lautaro spunta Dusan Vlahovic

La situazione dell’argentino non rende tranquilli la dirigenza nerazzurra e nelle ultime settimane sono arrivate sirene della Premier League (in primis l’Arsenal). Come riporta Calciomercato.com Marotta studia diverse alternative, low cost e non.

LEGGI ANCHE >>> Inter, la Premier League vuole strapparti il talento migliore

Raspadori e Correa, ma il portale sottolinea come soprattutto in caso di partenza il prossimo anno, l’Inter potrebbe sostituire Lautaro con Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo potrebbe partire il prossimo anno e dopo Juve e Milan anche l’Inter sarebbe pronta ad iscriversi alla corsa al talento della Fiorentina.