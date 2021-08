Sorpresa Juve, i bianconeri mettono nel mirino il ‘nuovo Haaland’

La Juve è sempre molto attenta ai principali giovani talenti del calcio internazionale, ora nel mirino c’è un bomber turco

In attesa di definire la situazione relativa al futuro del talento brasiliano Kaio Jorge, la Juve osserva i giovani talenti del calcio mondiale. Acquistare giovani del calibro di Haaland costa tanto e per evitare aste bisogna anticipare la concorrenza.

Come riporta SerieBnews.com il nome nuovo per l’attacco bianconero è il diciottenne turco dello Stoccarda Mirhan Inan. Il classe ‘2003 nato in Germania viene accostato proprio ad Haaland ed in tanti lo chiamano l’Haaland turco.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juve su Inan: si lavora ad un colpo low cost

La Juve vuole anticipare la concorrenza, il giocatore ha un solo anno di scadenza e l’obiettivo del club bianconero è comprarlo e poi ‘parcheggiarlo’ nella squadra Under 23. Negli ultimi tempi il club bianconero vuole migliorare ancora di più il settore giovanile.

LEGGI ANCHE >>> Juve, l’annuncio di Allegri che allontana il grande ritorno

Mirhan Inan si è messo in mostra tra le giovanili del club tedesco ed oltre alla Juve è finito nel mirino di alcuni dei principali club europei. I bianconeri studiano il colpo low cost e studiano il ‘nuovo Haaland’.