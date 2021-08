La Juventus annuncerà in settimana il primo colpo di mercato

Finora la Juventus è stata poco attiva sul mercato, ma nei prossimi giorni il club bianconero annuncerà il primo colpo in attacco.

Manca davvero poco ed il talento brasiliano del Santos Kaio Jorge sarà un nuovo giocatore della Juventus. Come riporta il quotidiano Tuttosport la distanza tra le parti è minima e già la prossima settimana il giocatore potrebbe sbarcare a Torino per effettuare le visite mediche.

Colpo interessante e low cost del club bianconero che ha anticipato alcune big italiane ed internazionali (Milan in primis) e si assicurerà il giocatore. Kaio Jorge ha il suo contratto in scadenza a Dicembre e la cifra che sborserà il club bianconero è davvero minima.

Juventus, Kaio Jorge arriverà presto a Torino

Con la permanenza di Cristiano Ronaldo che appare sempre più vicina, la Juventus non realizzerà grossi colpi in attacco e Kaio Jorge sarà inserito subito in prima squadra come vice di Alvaro Morata.

La distanza tra le parti è davvero minima, la Juventus è propensa ad un esborso minimo di 2-3 milioni mentre il Santos chiede 5 milioni. A breve si dovrebbe trovare il punto d’incontro che chiuderà l’affare.