Disavventura per Hakimi all’esordio col PSG: fischi assordanti dagli spalti

Esordio col PSG da dimenticare per l’ex Inter Achraf Hakimi. Fischi assordanti nel match di Supercoppa francese contro il Lille.

Brutta disavventura per Achraf Hakimi. Il terzino del Paris Saint-Germain non ha esordito nel migliore dei modi con la maglia del club francese. L’ex Inter, sacrificato causa bilancio, è stato tra i colpi più onerosi fino ad ora nel ‘povero’ calciomercato estivo. Impegnato in questi minuti nel match di Supercoppa francese contro il Lille, il suo esordio è destinato a far discutere.

Hakimi, fischi assordanti dagli spalti

Una prima gara tutt’altro che semplice per Achraf Hakimi con il Paris Saint-Germain. L’esterno marocchino, titolare contro il Lille nel match di Supercoppa francese, è stato subissato di fischi da parte del pubblico presente sugli spalti.

Come riferisce ‘RMC Sport’ il motivo del gesto nei confronti del marocchino è tutto politico. La gara si sta giocando, infatti, a Tel Aviv: il pubblico sugli spalti, dunque, è israeliano. Ogni qualvolta, però, il calciatore entra in possesso del pallone, i supporters gli indirizzano fischi assordanti. Anche se in questo caso resta difficile comprendere l’effettiva motivazione, una delle cause potrebbe essere proprio il conflitto tra gli israeliani ed i palestinesi. Infatti, in passato, l’ex Inter si è schierato apertamente a favore della causa palestinese.