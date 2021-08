Messi, la decisione che spaventa i tifosi del Barcellona

Lionel Messi ha preso la sua decisione: non si allenerà con il Barcellona fino a quando non firmerà il contratto.

Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, Lionel Messi non sarà presente agli allenamenti del Barcellona fino a quando non firmerà il rinnovo di contratto. L’argentino non si presenterà infatti alla Ciutat Esportiva, almeno fino al momento in cui non sarà presente la sua firma sul contratto che lo riguarda. Continua a godersi le vacanze, mentre il club e l’intero mondo del calcio attende notizie ufficiali su quello che sarà il suo futuro.

Sergio Agüero ed Emerson Royal, reduci come Messi dalla Copa America, riprenderanno ad allenarsi nella giornata di domani 2 agosto. Leo Messi, invece, non dovrebbe essere presente alla Ciutat Esportiva, dal momento che ufficialmente ancora non è legato al club spagnolo, tramite un contratto scritto nero su bianco.

Anche per ragioni di formalità, il numero 10 non potrebbe comunque svolgere gli allenamenti consueti all’interno degli impianti del Barcellona, perché appunto non è formalmente legato al club. In ogni caso, il presidente Laporta continua a dimostrare positività e ottimismo sulla questione del rinnovo che riguarda La Pulce: “Tutto sta andando bene come previsto”.