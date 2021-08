Serie A, dramma Rog: seconda rottura del crociato, c’è l’annuncio

Il Cagliari parla dell’entità dell’infortunio di Marko Rog: si tratta di una rottura del crociato anteriore del ginocchio destro.

Tramite una nota ufficiale, il Cagliari ha dichiarato l’entità dell’infortunio rimediato da Marko Rog nell’amichevole contro l’Augsburg. Questo il comunicato del club: “Marko Rog è stato sottoposto nella mattinata odierna ad una visita specialistica ed accertamenti strumentali presso la clinica “Korian” di Quartu Sant’Elena.

“Gli accertamenti – prosegue il club sardo – hanno evidenziato la completa rottura del neo legamento crociato anteriore del ginocchio destro, impiantato dal professor Christian Fink presso la clinica ‘Hochrum’ di Innsbruck lo scorso dicembre”.

La rottura del crociato terrà Rog ancora lontano dal rientro in Serie A.

Non trova pace Marko Rog, che era appena rientrato dall’infortunio, subìto proprio al crociato destro il 23 dicembre del 2020. Un infortunio questo che che l’ha tenuto lontano dal campo per ben 220 giorni. Il legamento, ricostruito appunto lo scorso anno, ha però ceduto nuovamente. Grande sfortuna quindi per il centrocampista, che sarà di nuovo out per 6/7 mesi.

Quella che inizialmente era solo una grande paura, ora si è trasformata in un’inesorabile certezza. Purtroppo, il Cagliari dovrà ancora fare a meno di lui e perciò comunica: “Si rendono pertanto necessari ora nuovi accertamenti e valutazioni specialistiche in vista di definire l’iter a cui il calciatore croato si dovrà sottoporre”.