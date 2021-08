Olimpiadi, “voltafaccia disgustoso”: la pesante risposta alla Di Francisca

Ennesima polemica alle Olimpiadi dove il ct del Fioretto Cipressa risponde duramente alle parole dell’ex campionessa Di Francisca.

Per anni è stato il fiore all’occhiello dell’Italia e soprattutto in avvenimenti come le Olimpiadi il fioretto sia maschile che femminile otteneva risultati straordinari. Qui a Tokyo il fioretto ha deluso le aspettative con l’argento di Daniele Garozzo ed il bronzo delle fiorettiste ma nessun oro all’attivo e tante critiche in arrivo.

L’ex campionessa Elisa Di Francisca, ora presente nelle vesti di opinionista, ha duramente criticato ed ha affermato che la squadra azzurra non è stata all’altezza. Le dichiarazioni dell’oro olimpico di Londra sono state duramente riprese dal ct della Nazionale azzurra Andrea Cipressa.

Olimpiadi, la risposta di Cipressa alla Di Francisca

Attraverso i propri social Cipressa ha espresso un duro sfogo nei confronti dell’ex fiorettista dichiarando: “Chi vince festeggia e chi perde impara. Non ho voglia di censurare le critiche che mi vengono mosse, basta che esse siano costruttive e non si limitino a una violenza verbale inaudita e insulti”

Poi il ct ha continuando lanciando una frecciata: “Sono pronto al confronto e a un mea culpa se necessario ma non accetto voltafaccia disgustosi da chi, fino a poco tempo fa, mi osannava con messaggi di stima, apprezzamento e affetto”.