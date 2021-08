Due ori leggendari: ecco quanto guadagneranno Jacobs e Tamberi

Gli ori di ieri di Marcell Jacobs, nei 100 metri, e Tamberi, nel salto in lungo, hanno emozionato tutta l’Italia.

Dopo la vittoria dell’Europeo dell’Italia allenata da Roberto Marcini, l’attenzione degli italiani si è spostata alle Olimpiadi di Tokyo che sono iniziate 12 giorni dopo il trionfo degli azzurri a Wembley contro l’Inghilterra ai rigori. La spedizione italiana si sta comportando alla grande con ben, al momento, 27 medaglie vinte.

L’Italia ogni giorno è riuscita ad ottenere delle medaglie, ma rispetto al conteggio finale mancavano delle medaglie d’oro. La svolta c’è stata ieri nel primo pomeriggio, ore italiane, con i 2 ori incredibili che sono giunti dall’atletica leggera con Tamberi nel salto in alto e Marcell Jacobs nei 100 metri. Le imprese di ieri hanno fatto esultare tutto il paese, ma quanto vale ogni medaglia vinta?

Per Tamberi e Jacobs un montepremi di 180 mila euro

Dopo vent’anni, il CONI ha deciso che i premi in denaro saranno più alti. Rispetto a Rio 2016 c’è stato un aumento di circa il 20%. Ecco le cifre stabilite dal Coni prima dell’inizio delle Olimpiadi: 180 mila euro per la vittoria della medaglia d’oro, 90 mila euro per l’argento e 60 mila euro per la medaglia di bronzo.

Sono cifre che bisogna considerare al lordo e che quindi la cifra finale al netto delle tasse sarà inferiore. La bellezza delle Olimpiadi è che mette in mostra ed in grande risalto sport che per i 4 anni precedenti sono stati marginali. Manca una settimana alla fine di Tokyo 2020 e l’Italia ha tutte le possibilità di portare a casa ancora delle medaglie.