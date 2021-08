L’intreccio estivo di mercato che fa guadagnare Milan e Napoli

E’ un calciomercato estivo finora abbastanza ‘fiacco’ ma nelle prossime ore una trattativa può far felici sia Milan che Napoli

In questa prima fase di calciomercato le big italiane sono poco attive sia in entrata che in uscita, ma pian piano ci accingiamo ad entrare nella fase calda del mercato. L’Eintracht Francoforte continua il pressing su Hauge e questa operazione può intrecciare i destini di Milan e Napoli.

Il club tedesco ha bisogno di fare cassa e questo condiziona il futuro di Amin Younes, giocatore in prestito dal Napoli. L’Entraicht riscatterebbe il trequartista per circa 3 milioni e poi lo dovrebbe rivendere a cifre superiori ad un club in Arabia Saudita.

L’operazione che può sbloccare il mercato del Milan

Dopo aver ceduto Younes i tedeschi sono pronti ad utilizzare parte del tesoretto per aumentare il pressing su Hauge, giocatore in uscita nel Milan di Stefano Pioli.

L’operazione Younes è seguita con attenzione da entrambi i club italiani con il Napoli che ricaverebbe qualcosina con la cessione del trequartista tedesco ed il Milan che potrebbe piazzare l’affondo decisivo per il trequartista dopo la cessione del giovane norvegese.