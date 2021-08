Inter, doccia fredda o dribbling? “La mia testa è qui”

L’Inter sta seguendo Nandez del Cagliari. Il centrocampista ha rilasciato alcune dichiarazioni al suo ritorno in Sardegna.

All’inizio del campionato italiano manca meno di un mese e il calciomercato sta incominciando a riscaldare i motori. Nelle ultime ore tra le protagoniste del mercato c’è sicuramente l’Inter. Ha fatto molto scalpore la super offerta del Chelsea per Lukaku: 100 milioni più il cartellino di Marcos Alonso.

L’Inter ha rigettato al mittente l’offerta, ma tutto fa pensare che il Chelsea avanzerà un’altra proposta. L’obiettivo di Suning è chiudere questo mercato con una plusvalenza di 70 milioni e per raggiungere tale traguardo è stato ceduto Hakimi al PSG. Tra gli obiettivi in entrata c’è Nandez del Cagliari che ha rilasciato in alcune dichiarazioni in giornata:

Inter, Nandez deve parlare ancora con il suo agente

“Sono felice di essere ritornato. L’Inter mi sta cercando? Non ne sono ancora a conoscenza, la mia testa è concentrata sul Cagliari. Devo ancora parlare con il mio agente. Ritiro ad Aritzo? Non ci andrò, ma già da domani sarò ad Asseminello per allenarmi”. Queste le parole di Nandez al suo arrivo in Sardegna.

Come raccolto da ‘Sky Sport’, i contatti per Nandez tra Inter e Cagliari sono continui. Il giocatore si trasferirebbe a Milano in prestito oneroso e ci sarebbe una distanza di 2 milioni di euro tra domanda ed offerta. Le due società sono in trattativa anche per la cessione di Nainggolan al club sardo.