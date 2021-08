Napoli, dall’America un’offerta importante: De Laurentiis tentenna

Come riportato dal Corriere dello Sport, Ounas potrebbe lasciare a titolo definitivo il Napoli di De Laurentiis.

Il Napoli di Spalletti sabato pomeriggio ha fornito un’ottima prestazione durante l’amichevole contro il Bayern Monaco. I partenopei hanno battuto i padroni di casa 0-3 grazie alla doppietta di Osimhen e alla rete realizzata da Machach. Gli azzurri si sono mostrati compatti soprattutto nel primo tempo dove hanno giocato contro i titolari della squadra tedesca.

Gli azzurri hanno preso il largo nella ripresa anche grazie alla scelte di Nagelsmann che ha inserito molti giovani in campo. Tra i protagonisti della vittoria dei partenopei bisogna annoverare anche Adam Ounas. Per l’algerino ci potrebbe essere un’offerta allettante sia per lui che per De Laurentiis.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Napoli, Offerta di 15 milioni di euro dell’Atlanta per Ounas

Come raccolto dal ‘Corriere dello Sport’, la squadra statunitense Atlanta United FC avrebbe offerto 15 milioni di euro per prelevare Ounas dal Napoli. Il giocatore si è ben comportato durante queste prime settimane di ritiro, facendosi apprezzare anche da Luciano Spalletti.

LEGGI ANCHE >>> Napoli, i tre segnali che Spalletti porta a casa dall’Allianz Arena

Il contratto di Ounas con il Napoli scadrà l’anno prossimo e il suo futuro sembra lontano dalla squadra partenopea. De Laurentiis vorrebbe riuscire a monetizzare dalla cessione dell’algerino, considerando che non ci sono aggiornamenti su un eventuale rinnovo del calciatore. Ounas l’anno scorso ha giocato in prestito prima al Cagliari e poi al Crotone.