Olimpiadi, un’altra impresa italiana: è oro anche nella vela

Un’altra impresa per l’Italia alle Olimpiadi. Stavolta la medaglia d’oro arriva dalla vela, un successo atteso da tanto tempo.

Continua a portare grandi soddisfazioni il percorso dell’Italia alle Olimpiadi. I successi di Jacobs e Tamberi hanno ovviamente alzato l’asticella dell’attenzione sulla spedizione azzurra che, fino a queste due ultime medaglie, aveva riservato emozioni legati a tante medaglie di bronzo e argento. Pochi successi dorati, ma negli ultimi due giorni c’è stata uno slancio importante per la compagine azzurra.

E cosi le vittoria di Jacobs e Tamberi, come detto, hanno inorgoglito tutto il paese, anche perchè arrivate in due discipline (salto in alto e 100 metri) che sono di assoluto valore all’interno di tutta la competizione olimpica. L’uomo più veloce del mondo è italiano, l’uomo che salta più alto di tutti, anche. Ed in questi minuti è arrivata un’altra soddisfazione.

Italia, oro anche nella vela: che impresa alle Olimpiadi

I primi a guadagnare l’oro, prima di Tamberi e Jacobs, sono stati Vito Dell’Aquila per il taekwondo (categoria -58 kg), poi Federica Cesarini e Valentina Rodini per il canottaggio. E il quinto oro per la compagine italiana, stavolta dalla vela.

Ruggero Tita e Caterina Banti, infatti, hanno conquistato la medaglia d’oro con il primo posto nella Medal Race di vela a Tokyo 2020. Un successo importante, che aumenta ancora di più il peso specifico del medagliere italiano. Un’impresa nella vela che l’Italia stava aspettando da ben 13 anni, dai tempi di Pechino 2008. E c’è ancora tempo per scrivere altre pagine di storia nei prossimi giorni.