Lukaku via, arriva l’avvertimento dei tifosi che inquieta Zhang

I tifosi dell’Inter non vogliono continuare a vedere Lukaku in nerazzurro. La Curva Nord ha diramato un comunicato.

I vari campionati europei stanno per iniziare e il calciomercato sta incominciando ad ingranare. A causa dell’Europeo e della Copa America e soprattutto della crisi economica dovuta al Covid-19, i primi mesi di mercato sono stati caratterizzati da pochi movimenti. Negli ultimi oggi l’offerta del Chelsea per Lukaku ha fatto saltare il banco.

Gli inglesi hanno offerto 100 milioni più il cartellino di Marcos Alonso, ma la società nerazzurra ha rifiutato prontamente questa proposta. Il club londinese non si fermerà alla prima offerta e tenterà un nuovo assalto al belga, offrendo sempre Marcos Alonso e 130 milioni di euro. I tifosi nerazzurri hanno paura di perdere il giocatore più forte dell’Inter.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

I tifosi dell’Inter non vogliono la cessione di Lukaku: “Le promesse vanno mantenute”

Dopo la cessione di Hakimi al PSG per 60 milioni più 11 di bonus, i sostenitori interisti non vogliono vedere andare via un altro giocatore fondamentale per la vittoria dell’ultimo Scudetto. Accanto alla sede dell’Inter, è apparso uno striscione della Curva Nord: “Società…attenzione…le promesse vanno mantenute”.

LEGGI ANCHE >>> Inter, è tornato Eriksen: ecco la speranza dei nerazzurri

I tifosi fanno riferimento all’incontro avvenuto lo scorso 27 maggio dove la società promise di non smantellare la squadra. La Curva Nord ha diramato anche un comunicato: “Ogni operazione di mercato da ora in poi, come pattuito, dovrà migliorare la rosa. Ottenere dei ricavi senza investire in maniera adeguata non è accettabile. Questo vale per qualsiasi calciatore”.